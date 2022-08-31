Куйвашев порадовался первому голу «Урала» после серии поражений

31 августа 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Долгожданный гол в ворота ФК «Сочи» забил Александр Юшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал первый гол, который забил футболист ФК «Урал» Александр Юшин во время мачта с ФК «Сочи». Свой комментарий по поводу игры он опубликовал в telegram-канале. «Сегодня наш „Урал“ играет с „Сочи“. Начало отличное, мы уже забили один гол. Так держать», — прокомментировал начала мачта губернатор. Матч проходит в рамках «Кубка России». Последний раз «Урал» играл с питерским «Зенитом» в рамках седьмого тура МИР РПЛ 22/23. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал первый гол, который забил футболист ФК «Урал» Александр Юшин во время мачта с ФК «Сочи». Свой комментарий по поводу игры он опубликовал в telegram-канале. «Сегодня наш „Урал“ играет с „Сочи“. Начало отличное, мы уже забили один гол. Так держать», — прокомментировал начала мачта губернатор. Матч проходит в рамках «Кубка России». Последний раз «Урал» играл с питерским «Зенитом» в рамках седьмого тура МИР РПЛ 22/23. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2.