«Урал» не смог победить в матче РПЛ даже с поддержкой губернатора. Фото, видео

28 августа 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

ФК «Урал» проиграл 0:4 «Зениту» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футбольный клуб «Урал» не смог одержать победу над питерским «Зенитом» в рамках седьмого тура МИР РПЛ 22/23. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. Игру ударом по мячу открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем telegram-канале он поддержал уральскую команду: «Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только „Урал“ — только победа». Первый тайм «Урал» провел успешно, поскольку навязывал борьбу и не давал питерцам отличиться. Но во втором тайме свердловчане расклеились. За первые десять минут второго тайма «Зенит» усилиями бразильца Малкома и Андрея Мостового забил дважды. Через шесть минут бразилец оформил дубль. Счет до разгромного довел аргентинский защитник «Зенита» Родригао. Итоговый счет 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака. После игры Евгений Куйвашев написал: «Опускать руки и сдаваться нельзя. Пусть неудача сделает нашу команду сильнее». На матче присутствовало 8538 зрителей. После третьего пропущенного мяча многие фанаты свердловской команды начали уходить с трибун. Это поражение стало вторым для нового тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Предыдущий матч ФК «Урал» проиграл клубу из Нижнего Новгорода. До этого «Урал» потерпел поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2. За семь игр «Урал» набрал всего одно очко и находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы футбольного чемпионата. Евгений Куйвашев на матче «Урал» — «Зенит» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Футбольный клуб «Урал» не смог одержать победу над питерским «Зенитом» в рамках седьмого тура МИР РПЛ 22/23. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. Игру ударом по мячу открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем telegram-канале он поддержал уральскую команду: «Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только „Урал“ — только победа». Первый тайм «Урал» провел успешно, поскольку навязывал борьбу и не давал питерцам отличиться. Но во втором тайме свердловчане расклеились. За первые десять минут второго тайма «Зенит» усилиями бразильца Малкома и Андрея Мостового забил дважды. Через шесть минут бразилец оформил дубль. Счет до разгромного довел аргентинский защитник «Зенита» Родригао. Итоговый счет 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака. После игры Евгений Куйвашев написал: «Опускать руки и сдаваться нельзя. Пусть неудача сделает нашу команду сильнее». На матче присутствовало 8538 зрителей. После третьего пропущенного мяча многие фанаты свердловской команды начали уходить с трибун. Это поражение стало вторым для нового тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Предыдущий матч ФК «Урал» проиграл клубу из Нижнего Новгорода. До этого «Урал» потерпел поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2. За семь игр «Урал» набрал всего одно очко и находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы футбольного чемпионата.