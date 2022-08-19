19 августа 2022

«Урал» проиграл «Пари НН» и остался на последнем месте чемпионата

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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , фк урал, футбольный клуб урал
Футболисты из Екатеринбурга снова не смогли одержать победу Фото:

Футбольный клуб «Урал» провел игру против команды «Пари из Нижнего Новгорода». Встреча закончилась со счетом 0:1 не в пользу екатеринбуржцев.

Матч «Урал» — «Пари НН» состоялся на «Екатеринбург — Арене». Первый тайм закончился ничьей, открыть счет удалось только на 79-й минуте. Мяч в ворота «Урала» оформил игрок «Пари» Ибрахимхалил Юлдошев — он получил обратную передачу и пробил в правый угол, не оставив шансов вратарю екатеринбургской команды. Больше счет на табло не менялся.

Для «Урала» это первый матч под наставничеством нового тренера — Виктора Гончаренко. До этого команду возглавлял Игорь Шалимов, но после поражения «Урала» в игре с ФК «Спартак» его отправили в отставку.

До этого «Урал» потерпел поражение в игре с ЦСКА со счетом 2:0, матч с «Оренбургом» закончился тремя пропущенными мячами, с «Краснодаром» свердловский клуб сыграл со счетом 3:1. За шесть игр «Урал» набрал всего одно очко и находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы футбольного чемпионата

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Футбольный клуб «Урал» провел игру против команды «Пари из Нижнего Новгорода». Встреча закончилась со счетом 0:1 не в пользу екатеринбуржцев. Матч «Урал» — «Пари НН» состоялся на «Екатеринбург — Арене». Первый тайм закончился ничьей, открыть счет удалось только на 79-й минуте. Мяч в ворота «Урала» оформил игрок «Пари» Ибрахимхалил Юлдошев — он получил обратную передачу и пробил в правый угол, не оставив шансов вратарю екатеринбургской команды. Больше счет на табло не менялся. Для «Урала» это первый матч под наставничеством нового тренера — Виктора Гончаренко. До этого команду возглавлял Игорь Шалимов, но после поражения «Урала» в игре с ФК «Спартак» его отправили в отставку. До этого «Урал» потерпел поражение в игре с ЦСКА со счетом 2:0, матч с «Оренбургом» закончился тремя пропущенными мячами, с «Краснодаром» свердловский клуб сыграл со счетом 3:1. За шесть игр «Урал» набрал всего одно очко и находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы футбольного чемпионата
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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