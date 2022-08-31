ВСУ начали обстрел Энергодара после прибытия туда миссии МАГАТЭ

ВСУ начали обстрел Энергодара после прибытия миссии МАГАТЕ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по береговой линии Энергодара. Об этом сообщают местные власти города.

«ВСУ наносят артиллерийские удары по береговой линии Энергодара, в том числе неподалеку от Запорожской АЭС», — приводит их слова РИА «Новости». Ранее российские военные сбили дрон-камикадзе ВСУ рядом с Запорожской АЭС. Ядерные инспекторы ООН в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 31 августа отправились на Запорожскую атомную электростанцию. Их цель, оценить и урегулировать текущую ситуацию с обстрелами.

ВСУ обстреливают ЗАЭС, в связи с тем, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области. РФ с 24 февраля начала спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения Донбасса.