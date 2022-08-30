Пермский экс-депутат сравнил жизнь в ДНР с «Терминатором»

31 августа 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко вернулся в Пермь из ДНР на днях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший пермский депутат Александр Григоренко, вернувшийся домой после участия в спецоперации, рассказал URA.RU о своих впечатлениях. Первые дни, по его словам, приходилось выполнять задания под постоянным обстрелом. Ситуацию в Александровке, где летают беспилотники, Григоренко сравнил с фильмом «Терминатор-2». «Вскоре после прибытия [в ДНР] в одном из населенных пунктов мы под обстрелом разгружали грузовик с боеприпасами. Это было незабываемое впечатление, конечно. А в селе Александровка я вообще как будто попал в фильм „Терминатор-2“, потому что в небе постоянно летали беспилотники. Они наводили мины прямо на людей. Поэтому нам командование сразу объяснило: по прибытии берете сухпаек и добегаете до ближайшего подвала, что мы и делали. И было почти все шесть дней, что мы находились в этом селе. А это было не так-то просто, потому что жара стояла, плюс полное обмундирование на нас — килограмм 30», — признался Григоренко. Экс-депутат участвовал в спецоперации с начала апреля. Он проходил службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков, подписав краткосрочный контракт. Ранее Григоренко отметил, что не раз был представлен к наградам, но пока так и не получил их. Президент России Владимир Путин 24 февраля в экстренном обращении к россиянам объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Он отметил, что Россия не преследует цели оккупировать территорию этой страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший пермский депутат Александр Григоренко, вернувшийся домой после участия в спецоперации, рассказал URA.RU о своих впечатлениях. Первые дни, по его словам, приходилось выполнять задания под постоянным обстрелом. Ситуацию в Александровке, где летают беспилотники, Григоренко сравнил с фильмом «Терминатор-2». «Вскоре после прибытия [в ДНР] в одном из населенных пунктов мы под обстрелом разгружали грузовик с боеприпасами. Это было незабываемое впечатление, конечно. А в селе Александровка я вообще как будто попал в фильм „Терминатор-2“, потому что в небе постоянно летали беспилотники. Они наводили мины прямо на людей. Поэтому нам командование сразу объяснило: по прибытии берете сухпаек и добегаете до ближайшего подвала, что мы и делали. И было почти все шесть дней, что мы находились в этом селе. А это было не так-то просто, потому что жара стояла, плюс полное обмундирование на нас — килограмм 30», — признался Григоренко. Экс-депутат участвовал в спецоперации с начала апреля. Он проходил службу в должности рядового в одном из мотострелковых полков, подписав краткосрочный контракт. Ранее Григоренко отметил, что не раз был представлен к наградам, но пока так и не получил их. Президент России Владимир Путин 24 февраля в экстренном обращении к россиянам объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Он отметил, что Россия не преследует цели оккупировать территорию этой страны.