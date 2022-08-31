ФК «Урал» одержал долгожданную победу в игре с «Сочи». Фото

31 августа 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Свердловский губернатор назвал уральских футболистов «красавцами» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футбольный клуб «Урал» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в рамках Кубка России. Победе порадовались как свердловский губернатор Евгений Куйвашев, так и главный тренер клуба Виктор Гончаренко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Наша победа сегодня заслужена, мы очень старались, чтобы изменить серию неудач. Такое ощущение, что мы не выигрывали вечность. На протяжении трех матчей команда начала понимать, как надо обороняться и атаковать», — заявил главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Победу также прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который был на игре. «Победа наша! „Урал“ обыграл „Сочи“ со счетом 2:0! Парни — красавцы», — написал региональный глава в своем telegram-канале. На матч фанатов допускали без паспорта болельщика, всего на игре присутствовало пять тысяч зрителей. Ранее Куйвашев порадовался первому голу «Урала» после серии поражений. Ликование связано с тем, что ранее уральский футбольный клуб неоднократно проигрывал в турнире МИР РПЛ 22/23. В последнем матче «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в рамках Кубка России. Победе порадовались как свердловский губернатор Евгений Куйвашев, так и главный тренер клуба Виктор Гончаренко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Наша победа сегодня заслужена, мы очень старались, чтобы изменить серию неудач. Такое ощущение, что мы не выигрывали вечность. На протяжении трех матчей команда начала понимать, как надо обороняться и атаковать», — заявил главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Победу также прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который был на игре. «Победа наша! „Урал“ обыграл „Сочи“ со счетом 2:0! Парни — красавцы», — написал региональный глава в своем telegram-канале. На матч фанатов допускали без паспорта болельщика, всего на игре присутствовало пять тысяч зрителей. Ранее Куйвашев порадовался первому голу «Урала» после серии поражений. Ликование связано с тем, что ранее уральский футбольный клуб неоднократно проигрывал в турнире МИР РПЛ 22/23. В последнем матче «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2.