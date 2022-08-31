Действовавшей в Тюмени группе наркодилеров грозит 20 лет колонии

31 августа 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Деятельность наркодилеров пресекли в ноябре 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Тюмени в 2021 году действовала организованная группа наркодилеров, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств. Ее деятельность пресекли в конце того года. Сейчас утверждено обвинительное заключение в отношении ее участников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В 2021 году трое жителей Тюмени создали организованную группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в ноябре того года их деятельность была пресечена, а из незаконного оборота выведено 340 грамм наркотиков. Теперь участникам выдвинуты обвинения по двум частям статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из-за этого им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас трое тюменцев находятся под стражей, а материалы дела направлены Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.

На территории Тюмени в 2021 году действовала организованная группа наркодилеров, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств. Ее деятельность пресекли в конце того года. Сейчас утверждено обвинительное заключение в отношении ее участников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В 2021 году трое жителей Тюмени создали организованную группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в ноябре того года их деятельность была пресечена, а из незаконного оборота выведено 340 грамм наркотиков. Теперь участникам выдвинуты обвинения по двум частям статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из-за этого им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас трое тюменцев находятся под стражей, а материалы дела направлены Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.