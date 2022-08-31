31 августа 2022
30 августа 2022

Действовавшей в Тюмени группе наркодилеров грозит 20 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Прокуратура. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области
Деятельность наркодилеров пресекли в ноябре 2021 года Фото:

На территории Тюмени в 2021 году действовала организованная группа наркодилеров, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств. Ее деятельность пресекли в конце того года. Сейчас утверждено обвинительное заключение в отношении ее участников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В 2021 году трое жителей Тюмени создали организованную группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в ноябре того года их деятельность была пресечена, а из незаконного оборота выведено 340 грамм наркотиков.

Теперь участникам выдвинуты обвинения по двум частям статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из-за этого им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас трое тюменцев находятся под стражей, а материалы дела направлены Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.

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На территории Тюмени в 2021 году действовала организованная группа наркодилеров, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств. Ее деятельность пресекли в конце того года. Сейчас утверждено обвинительное заключение в отношении ее участников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В 2021 году трое жителей Тюмени создали организованную группу, которая специализировалась на бесконтактном сбыте наркотических средств на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в ноябре того года их деятельность была пресечена, а из незаконного оборота выведено 340 грамм наркотиков. Теперь участникам выдвинуты обвинения по двум частям статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из-за этого им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Сейчас трое тюменцев находятся под стражей, а материалы дела направлены Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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