27 августа 2022

The Sun: власти Британии готовятся к беспорядкам из-за роста цен

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании, флаги
Последствия антироссийских санкций могут привести к беспорядкам в Британии Фото:
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Власти Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Об этом пишет газета Sun.

«По мере того как кризис набирает обороты, министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — говорится в материале. По информации издания, счета за электричество в Соединенном Королевстве растут в 35 раз быстрее, чем заработная плата, и в 57 раз быстрее, чем пособия.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Аналогичные действия предпринимают и жители Нидерландов.

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Власти Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Об этом пишет газета Sun. «По мере того как кризис набирает обороты, министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — говорится в материале. По информации издания, счета за электричество в Соединенном Королевстве растут в 35 раз быстрее, чем заработная плата, и в 57 раз быстрее, чем пособия. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Аналогичные действия предпринимают и жители Нидерландов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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