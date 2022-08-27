The Sun: власти Британии готовятся к беспорядкам из-за роста цен

28 августа 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Последствия антироссийских санкций могут привести к беспорядкам в Британии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Об этом пишет газета Sun. «По мере того как кризис набирает обороты, министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — говорится в материале. По информации издания, счета за электричество в Соединенном Королевстве растут в 35 раз быстрее, чем заработная плата, и в 57 раз быстрее, чем пособия. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Аналогичные действия предпринимают и жители Нидерландов.

Власти Великобритании разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Об этом пишет газета Sun. «По мере того как кризис набирает обороты, министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — говорится в материале. По информации издания, счета за электричество в Соединенном Королевстве растут в 35 раз быстрее, чем заработная плата, и в 57 раз быстрее, чем пособия. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что Европа «проиграла» от своих ограничений. По словам главы государства, именно действия Запада привели к энергокризису в Европе. В Швейцарии гражданам порекомендовали начинать запасаться дровами и свечами из-за возможных перебоев в подаче электроэнергии в стране предстоящей зимой. Аналогичные действия предпринимают и жители Нидерландов.