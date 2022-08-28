Bloomberg: Британия рискует остаться без электричества уже зимой

29 августа 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Власти Британии замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нехватка газа в Великобритании может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Соединенного Королевства умолачивают о перспективах грядущего коллапса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса. «У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — говорится в материале. Как утверждает Кокс, Евросоюз не сможет помочь Лондону из-за собственных проблем в энергетической сфере. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.

Нехватка газа в Великобритании может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Соединенного Королевства умолачивают о перспективах грядущего коллапса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса. «У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — говорится в материале. Как утверждает Кокс, Евросоюз не сможет помочь Лондону из-за собственных проблем в энергетической сфере. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.