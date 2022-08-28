28 августа 2022

Bloomberg: Британия рискует остаться без электричества уже зимой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Власти Британии замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Нехватка газа в Великобритании может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Соединенного Королевства умолачивают о перспективах грядущего коллапса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

«У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — говорится в материале. Как утверждает Кокс, Евросоюз не сможет помочь Лондону из-за собственных проблем в энергетической сфере.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Нехватка газа в Великобритании может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Соединенного Королевства умолачивают о перспективах грядущего коллапса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса. «У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — говорится в материале. Как утверждает Кокс, Евросоюз не сможет помочь Лондону из-за собственных проблем в энергетической сфере. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен в связи с энергокризисом. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...