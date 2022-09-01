ВСУ не удалось сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что миссия не остановится и посетит ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители Международного агентства по атомной энергии не остановятся, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Таким образом, МАГАТЭ проявляет интерес к объекту, несмотря на участившиеся обстрелы станции со стороны украинских войск.

«Была усилена военная активность, в том числе сегодня утром, до самого недавнего времени, несколько минут назад. Но, взвесив все „за“ и „против“ и зайдя так далеко, мы не останавливаемся», — сказал он журналистам перед отъездом на ЗАЭС, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не смогло попасть в Энергодар из-за обстрелов ВСУ. Во время инцидента произошло несколько взрывов, пострадал один и умерло три человека. Кроме того, Министерство обороны России подтвердило факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва миссии на ЗАЭС, пишет Life. По данным ведомства, утром первого сентября две диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее объекта, уточняет телеканал 360.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ граждан Донбасса. Часть Запорожской области, особенно в районе нахождения ЗАЭС, находится под контролем российских войск с весны этого года.