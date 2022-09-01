ВСУ не удалось сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Глава МАГАТЭ заявил, что миссия не остановится и посетит ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители Международного агентства по атомной энергии не остановятся, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Таким образом, МАГАТЭ проявляет интерес к объекту, несмотря на участившиеся обстрелы станции со стороны украинских войск.

«Была усилена военная активность, в том числе сегодня утром, до самого недавнего времени, несколько минут назад. Но, взвесив все „за“ и „против“ и зайдя так далеко, мы не останавливаемся», — сказал он журналистам перед отъездом на ЗАЭС, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не смогло попасть в Энергодар из-за обстрелов ВСУ. Во время инцидента произошло несколько взрывов, пострадал один и умерло три человека. Кроме того, Министерство обороны России подтвердило факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва миссии на ЗАЭС, пишет Life. По данным ведомства, утром первого сентября две диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее объекта, уточняет телеканал 360.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ граждан Донбасса. Часть Запорожской области, особенно в районе нахождения ЗАЭС, находится под контролем российских войск с весны этого года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Международного агентства по атомной энергии не остановятся, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая находится в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Таким образом, МАГАТЭ проявляет интерес к объекту, несмотря на участившиеся обстрелы станции со стороны украинских войск. «Была усилена военная активность, в том числе сегодня утром, до самого недавнего времени, несколько минут назад. Но, взвесив все „за“ и „против“ и зайдя так далеко, мы не останавливаемся», — сказал он журналистам перед отъездом на ЗАЭС, его слова приводит агентство Reuters. Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не смогло попасть в Энергодар из-за обстрелов ВСУ. Во время инцидента произошло несколько взрывов, пострадал один и умерло три человека. Кроме того, Министерство обороны России подтвердило факт высадки украинских войск в Энергодаре с целью срыва миссии на ЗАЭС, пишет Life. По данным ведомства, утром первого сентября две диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее объекта, уточняет телеканал 360. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ граждан Донбасса. Часть Запорожской области, особенно в районе нахождения ЗАЭС, находится под контролем российских войск с весны этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...