Чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в ДНР

Школа №4 в Волновахе открылась к 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко принял участие в открытии восстановленной школы №4 в Волновахе (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Сегодня на открытии Волновахской школы №4 от Ямала присутствовал замначальника департамента образования Сергей Бойченко», — сообщил агентству источник. Также строительные объекты в Волновахе сегодня посетил замдиректора департамента строительства Сергей Власенко.

По словам инсайдера, Ямал оказался в числе первых, кто в срок выполнил свое обязательство по восстановлению школы. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские строители полностью восстановили к Дню знаний школу в Волновахе. Реконструкция учреждения заняла два месяца.