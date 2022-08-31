31 августа 2022

Чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, школьная линейка, торжественная линейка, школа, 1 сентября, ученики с цветами
Школа №4 в Волновахе открылась к 1 сентября Фото:

Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко принял участие в открытии восстановленной школы №4 в Волновахе (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Сегодня на открытии Волновахской школы №4 от Ямала присутствовал замначальника департамента образования Сергей Бойченко», — сообщил агентству источник. Также строительные объекты в Волновахе сегодня посетил замдиректора департамента строительства Сергей Власенко.

По словам инсайдера, Ямал оказался в числе первых, кто в срок выполнил свое обязательство по восстановлению школы. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские строители полностью восстановили к Дню знаний школу в Волновахе. Реконструкция учреждения заняла два месяца.

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Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко принял участие в открытии восстановленной школы №4 в Волновахе (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Сегодня на открытии Волновахской школы №4 от Ямала присутствовал замначальника департамента образования Сергей Бойченко», — сообщил агентству источник. Также строительные объекты в Волновахе сегодня посетил замдиректора департамента строительства Сергей Власенко. По словам инсайдера, Ямал оказался в числе первых, кто в срок выполнил свое обязательство по восстановлению школы. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские строители полностью восстановили к Дню знаний школу в Волновахе. Реконструкция учреждения заняла два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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