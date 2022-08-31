Чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в ДНР

Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко принял участие в открытии восстановленной школы №4 в Волновахе (ДНР). Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.
«Сегодня на открытии Волновахской школы №4 от Ямала присутствовал замначальника департамента образования Сергей Бойченко», — сообщил агентству источник. Также строительные объекты в Волновахе сегодня посетил замдиректора департамента строительства Сергей Власенко.
По словам инсайдера, Ямал оказался в числе первых, кто в срок выполнил свое обязательство по восстановлению школы. В правительстве ЯНАО агентству подтвердили информацию.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские строители полностью восстановили к Дню знаний школу в Волновахе. Реконструкция учреждения заняла два месяца.
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