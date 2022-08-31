Алкосеть «Красное & Белое» открыла 12-тысячный магазин

Обладателями дисконтных карт «Красного и Белого» являются почти 30 млн россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная сеть «Красное и Белое», основателем которой является челябинский миллиардер Сергей Студенников, довела количество своих магазинов в России до 12 тысяч. Об этом сообщили URA.RU 1 сентября в пресс-службе компании.

«Федеральная сеть магазинов у дома „Красное & Белое“, правообладателем товарных знаков которой является Общество с ограниченной ответственностью „Альфа-М“, ОГРН 1147746779025, открыла 12-тысячный магазин в городе Тула, Тульской области, Центрального федерального округа. Магазины „К&Б“ открыты более чем в 60 регионах РФ. Сейчас сотрудниками сети являются 103 тысячи человек, с момента создания сетью выдано 27,2 млн дисконтных карт», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Красного и Белого».

Ассортимент «К&Б» включает более 1,5 тыс. наименований. Покупателям предлагаются продукты питания, крепкие и слабоалкогольные напитки, овощи и фрукты, бакалея, товары повседневного спроса, игрушки. Товары развозят 4,2 тысячи автомобилей из собственного автопарка с 18 складов. В апреле компания подтвердила информацию о существенном расширении бизнеса: складская площадь увеличилась на треть.

Первый магазин «Красное & Белое» открылся 11 августа 2006 года в городе Копейске Челябинской области. Через год федеральная сеть насчитывала 38 магазинов. Сейчас основатель сети Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов.