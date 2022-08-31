Представителям МЧС России на Троицкой площади показали курганскую технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители МЧС России заявили, что готовятся массово закупить вездеходы. Участниками закупок вполне могут стать курганские предприятия. Речь об этом шла во время рабочей поездки министра Александра Куренкова в Курган 1 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Самый классический вариант, когда была представлена машина непосредственно поставщиком. <…> Мы готовы поставить ее на снабжение, и уже в 2022 году предстоит закупка 14 единиц: две машины с поставкой в этом году и 12 в 2023 году», — сказал во время осмотра выставки директор департамента тылового и технического обеспечения МЧС России Андрей Моисеев. Министр Куренков подчеркнул, что эти машины необходимы для спасателей в арктической зоне.

Свою технику на выставке на Троицкой площади презентовали предприятие «Бурлак», Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования и завод «Технотранс». «Для нужд МЧС готовы поставлять вездеход „Феникс“. Прорабатываем технические характеристики и наполнение данной техники», — рассказал URA.RU генеральный директор «Технотранса» Павел Кукало. Также он подарил модель бульдозера Куренкову и поблагодарил его.

После завершения церемонии награждения и осмотра техники на Троицкой площади Куренков, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов отправились в правительство на совещание. После этого глава МЧС отправится в Екатеринбург.

Ранее URA.RU писало, что 1 сентября в Курган прилетел Куренков. Министр наградил сотрудников курганского ГУ МЧС, проявивших себя в борьбе с весенними пожарами в области.

На Троицкой площади технику представили курганские предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава МЧС России Александр Куренков (в форме) и уральский полпред Владимир Якушев познакомились с курганской техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители предприятий рассказали министру о своей работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Владимир Казаков (в центре) ждет гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU