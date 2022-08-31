31 августа 2022

Министр МЧС Куренков наградил курганских пожарных. Видео

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Куренков. Курган
Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских пожарных знаками отличия Фото:

Министр МЧС России Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС, проявивших себя в борьбе с весенними пожарами на территории области. Торжественная церемония состоялась 1 сентября в Кургане на Троицкой площади. С места награждения передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня на этой площади мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами», — сказал в приветственном слове министр. Куренков отметил, что эти награды являются оценкой, помимо личного опыта и профессионализма всех пожарных.

Наград удостоились несколько десятков сотрудников курганского чрезвычайного ведомства. Вместе с министром знаки отличия своим подчиненным вручал начальник курганского управления Юрий Землянский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область спецбортом прибыл министр МЧС Александр Куренков. Согласно программе визита, после награждения сотрудников МЧС, министр должен проверить деятельность главного управления и встретиться с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, также прилетевшим спецрейсом.

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Министр МЧС России Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС, проявивших себя в борьбе с весенними пожарами на территории области. Торжественная церемония состоялась 1 сентября в Кургане на Троицкой площади. С места награждения передает корреспондент URA.RU. «Сегодня на этой площади мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами», — сказал в приветственном слове министр. Куренков отметил, что эти награды являются оценкой, помимо личного опыта и профессионализма всех пожарных. Наград удостоились несколько десятков сотрудников курганского чрезвычайного ведомства. Вместе с министром знаки отличия своим подчиненным вручал начальник курганского управления Юрий Землянский. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область спецбортом прибыл министр МЧС Александр Куренков. Согласно программе визита, после награждения сотрудников МЧС, министр должен проверить деятельность главного управления и встретиться с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, также прилетевшим спецрейсом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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