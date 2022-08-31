Министр МЧС Александр Куренков наградил курганских пожарных знаками отличия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр МЧС России Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС, проявивших себя в борьбе с весенними пожарами на территории области. Торжественная церемония состоялась 1 сентября в Кургане на Троицкой площади. С места награждения передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня на этой площади мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами», — сказал в приветственном слове министр. Куренков отметил, что эти награды являются оценкой, помимо личного опыта и профессионализма всех пожарных.

Наград удостоились несколько десятков сотрудников курганского чрезвычайного ведомства. Вместе с министром знаки отличия своим подчиненным вручал начальник курганского управления Юрий Землянский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область спецбортом прибыл министр МЧС Александр Куренков. Согласно программе визита, после награждения сотрудников МЧС, министр должен проверить деятельность главного управления и встретиться с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, также прилетевшим спецрейсом.