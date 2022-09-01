Часть миссии МАГАТЭ осталась на Запорожской АЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавлявший миссию организации, покинул Запорожскую АЭС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Гросси уехал. Часть миссии осталась», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Как отмечал президент России Владимир Путин, эти обстрелы создают опасность ядерной катастрофы.
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