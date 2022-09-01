Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС. Видео

Глава миссии МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Часть миссии МАГАТЭ осталась на Запорожской АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавлявший миссию организации, покинул Запорожскую АЭС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Гросси уехал. Часть миссии осталась», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Как отмечал президент России Владимир Путин, эти обстрелы создают опасность ядерной катастрофы.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавлявший миссию организации, покинул Запорожскую АЭС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Гросси уехал. Часть миссии осталась», — передает корреспондент URA.RU. Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Как отмечал президент России Владимир Путин, эти обстрелы создают опасность ядерной катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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