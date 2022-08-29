Глава Минэкономики ФРГ считает, что РФ не нарастит поставки газа

29 августа 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Германии приходится принимать «горькую правду» о том, что Россия не восстановит объемы поставок газа в страну. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. «[Прежние объемы прокачки газа из РФ] не вернутся… Это горькая правда», — приводит слова Роберта Хабека агентство Reuters. Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия может себе позволить полностью перекрыть поставки газа в Евросоюз на один год, не ощутив при этом негативных последствий для экономики. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл ультиматум России, поставленный Европе по газу. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что попытки Германии найти альтернативу российскому газу оказываются провальными. Сенатор Алексей Пушков назвал виновных в росте цен на энергоносители в Европе. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.