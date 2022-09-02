Влиятельный полковник свердловской полиции, связанный с ФСБ, уйдет в отставку

Полковник свердловской полиции Валентин Зенков, связанный с ФСБ, уйдет в отставку

02 сентября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Валентин Зенков готов уйти из полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка полиции Валентин Зенков, принявший в заместители прикомандированного сотрудника ФСБ, собирается выйти на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Валентин Валентинович готовится уйти на пенсию, но пока обдумывает варианты дальнейшего трудоустройства. Уход не связан с конфликтами, как некоторые считают», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Зенков ищет новую работу и еще не уведомлял руководство о принятии такого решения. Однако продолжать службу в полиции полковник не собирается. «Про него распространяют слухи, что он дескать станет главным кадровиком в ГУ МВД. Однако сам Зенков откажется от такого предложения, даже если оно официально поступит», — уточнил источник. Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД, возглавляемая Зенковым, владеет чувствительной информацией о руководстве главка и, в частности, о шефе Александре Мешкове. Весной был принято решение заменить первого заместителя Зенкова Дмитрия Курганова на человека, прикомандированного из УФСБ по Свердловской области. Эта перестановка считается ключевой в интеграции силовиков ФСБ в полицию. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловской полиции. Ответа на момент публикации не поступало. Между тем, пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг данную информацию. «В жизни любого офицера, генерала или рядового, и не важно, какого конкретно силового ведомства, рано или поздно наступает время ухода на заслуженный отдых. Но такой день, поверьте, для полковника Зенкова еще не пришел. За период своей службы он столько изобличил и отправил в тюрьму разного рода предателей системы МВД, что не трудно предположить, кто и с какой целью подбрасывает подобные „сенсации“. Однако такие фейки Валентина Валентиновича побуждают еще активнее бороться с теми, кто пришел в ОВД не защищать интересы граждан, а заниматься, извините за выражение, шкурными вопросами. Сегодня он первый день, как вышел из очередного отпуска и со всеми силами взялся за работу в прежнем своем качестве — начальника УСБ Свердловского главка МВД», — рассказал URA.RU Горелых. Ранее URA.RU писало об увольнении из ведомства еще двух руководителях подразделений, ушедших в отставку с начала года. 22 марта с должностью попрощался начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников, а позднее решение уйти на пенсию принял глава управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Тиряев. Последний пытался решать ключевую проблему свердловского главка — дефицит кадров — но сам пополнил ряды уволившихся сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка полиции Валентин Зенков, принявший в заместители прикомандированного сотрудника ФСБ, собирается выйти на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Валентин Валентинович готовится уйти на пенсию, но пока обдумывает варианты дальнейшего трудоустройства. Уход не связан с конфликтами, как некоторые считают», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Зенков ищет новую работу и еще не уведомлял руководство о принятии такого решения. Однако продолжать службу в полиции полковник не собирается. «Про него распространяют слухи, что он дескать станет главным кадровиком в ГУ МВД. Однако сам Зенков откажется от такого предложения, даже если оно официально поступит», — уточнил источник. Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД, возглавляемая Зенковым, владеет чувствительной информацией о руководстве главка и, в частности, о шефе Александре Мешкове. Весной был принято решение заменить первого заместителя Зенкова Дмитрия Курганова на человека, прикомандированного из УФСБ по Свердловской области. Эта перестановка считается ключевой в интеграции силовиков ФСБ в полицию. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловской полиции. Ответа на момент публикации не поступало. Между тем, пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг данную информацию. «В жизни любого офицера, генерала или рядового, и не важно, какого конкретно силового ведомства, рано или поздно наступает время ухода на заслуженный отдых. Но такой день, поверьте, для полковника Зенкова еще не пришел. За период своей службы он столько изобличил и отправил в тюрьму разного рода предателей системы МВД, что не трудно предположить, кто и с какой целью подбрасывает подобные „сенсации“. Однако такие фейки Валентина Валентиновича побуждают еще активнее бороться с теми, кто пришел в ОВД не защищать интересы граждан, а заниматься, извините за выражение, шкурными вопросами. Сегодня он первый день, как вышел из очередного отпуска и со всеми силами взялся за работу в прежнем своем качестве — начальника УСБ Свердловского главка МВД», — рассказал URA.RU Горелых. Ранее URA.RU писало об увольнении из ведомства еще двух руководителях подразделений, ушедших в отставку с начала года. 22 марта с должностью попрощался начальник свердловского бюро Интерпола Андрей Черников, а позднее решение уйти на пенсию принял глава управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Тиряев. Последний пытался решать ключевую проблему свердловского главка — дефицит кадров — но сам пополнил ряды уволившихся сотрудников.