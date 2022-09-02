Британцам предрекли мрачные месяцы без еды и алкоголя

Daily Mail: британцев ждут месяцы без еды и алкоголя

02 сентября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Пабы Великобритании будут закрываться в девять часов вечера, пишет Daily Mail Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Из-за серьезного энергетического кризиса в Великобритании гражданам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18:00 или воскресного жаркого в 17:00 и перенести его на позднее время или заменить на холодный ужин или остатки. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30», — пишет Daily Mail. Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. Британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцев ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию.

Из-за серьезного энергетического кризиса в Великобритании гражданам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Людям запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18:00 или воскресного жаркого в 17:00 и перенести его на позднее время или заменить на холодный ужин или остатки. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30», — пишет Daily Mail. Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. Британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцев ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию.