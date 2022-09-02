МАГАТЭ подтвердило обстрелы Запорожской АЭС

Глава ВГА Запорожья Балицкий: МАГАТЭ зафиксировало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Миссия МАГАТЭ не оценила обстрелы Запорожской АЭС, заявил Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

«Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС. Однако не дала им оценок», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT. Миссия оставила на станции двух сотрудников на постоянной основе, сообщает телеканал 360.

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. «Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС. Однако не дала им оценок», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Ранее миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Визит миссии вызван регулярными обстрелами АЭС с украинской стороны. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что успел увидеть «ключевые вещи», пишет RT. Миссия оставила на станции двух сотрудников на постоянной основе, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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