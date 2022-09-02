02 сентября 2022

В Новом Уренгое перекроют движение в День города

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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, пробка, регулировщик, гибдд, дпс, проспект ленина, перекрытие дорог
3 сентября с 11:00 до 23:30 будут закрыты для движения автотранспорта: проспект Ленинградский, проезд имени Заура Керейтова, проезд народов Севера (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 сентября ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города и Дня нефтяника. Информация об этом опубликована в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«3 сентября с 11:00 до 23:30 в связи с празднованием Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности будут закрыты для движения автотранспорта: проспект Ленинградский, проезд имени Заура Керейтова, проезд народов Севера. Объезд закрытого участка осуществлять по улицам: Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков», — указано в сообщении. В мэрии также отметили, что на Ленинградском проспекте в указанное время будет запрещена стоянка автотранспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 и 4 сентября, в День города и День работников нефтяной и газовой промышленности в Новом Уренгое ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать и 10 сентября, в День района Лимбяяха.

Временная схема маршрута №3
Временная схема маршрута №6
Временная схема маршрута №7

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 сентября ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города и Дня нефтяника. Информация об этом опубликована в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». «3 сентября с 11:00 до 23:30 в связи с празднованием Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности будут закрыты для движения автотранспорта: проспект Ленинградский, проезд имени Заура Керейтова, проезд народов Севера. Объезд закрытого участка осуществлять по улицам: Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков», — указано в сообщении. В мэрии также отметили, что на Ленинградском проспекте в указанное время будет запрещена стоянка автотранспорта. Ранее URA.RU сообщало, что 3 и 4 сентября, в День города и День работников нефтяной и газовой промышленности в Новом Уренгое ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать и 10 сентября, в День района Лимбяяха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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