В Новом Уренгое перекроют движение в День города

3 сентября с 11:00 до 23:30 будут закрыты для движения автотранспорта: проспект Ленинградский, проезд имени Заура Керейтова, проезд народов Севера (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 сентября ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города и Дня нефтяника. Информация об этом опубликована в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«3 сентября с 11:00 до 23:30 в связи с празднованием Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности будут закрыты для движения автотранспорта: проспект Ленинградский, проезд имени Заура Керейтова, проезд народов Севера. Объезд закрытого участка осуществлять по улицам: Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков», — указано в сообщении. В мэрии также отметили, что на Ленинградском проспекте в указанное время будет запрещена стоянка автотранспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 и 4 сентября, в День города и День работников нефтяной и газовой промышленности в Новом Уренгое ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать и 10 сентября, в День района Лимбяяха.

Временная схема маршрута №3 Администрация Нового Уренгоя, «ВКонтакте»

Временная схема маршрута №6 Администрация Нового Уренгоя, «ВКонтакте»