Двое тюменцев вызвали грузовое такси, чтобы увезти украденную технику

В Тюмени задержали двух подозреваемых в краже из общежития по улице Мельникайте. Граждане проникли в одну из квартир и вынесли оттуда холодильник и стиральную машинку, после чего вызвали грузовое такси, на котором уехали вместе с техникой в комиссионный магазин. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Полицейские установили, что двое ранее судимых тюменцев 1987 и 1988 годов рождения, распивали спиртные напитки на общей кухне в общежитии по улице Мельникайте. В ходе застолья они обнаружили спрятанный под стиральной машинкой ключ от одной из комнат. Проникнув в помещение, злоумышленники забрали от туда холодильник, который вместе со стиральной машиной вынесли на улицу, затем вызвали грузовое такси и отправились в комиссионный магазин», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемых задержали при попытке продать товар. Позже выяснилось, что они планировали потратить вырученные деньги на алкоголь.
По данному факту следственным отделом ОП № 4 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье грозит тюменцам шесть лет колонии. Сумма ущерба составила 26000 рублей, стиральная машинка и холодильник уже изъяты и будут возвращены владельцам.
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В Тюмени задержали двух подозреваемых в краже из общежития по улице Мельникайте. Граждане проникли в одну из квартир и вынесли оттуда холодильник и стиральную машинку, после чего вызвали грузовое такси, на котором уехали вместе с техникой в комиссионный магазин. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Полицейские установили, что двое ранее судимых тюменцев 1987 и 1988 годов рождения, распивали спиртные напитки на общей кухне в общежитии по улице Мельникайте. В ходе застолья они обнаружили спрятанный под стиральной машинкой ключ от одной из комнат. Проникнув в помещение, злоумышленники забрали от туда холодильник, который вместе со стиральной машиной вынесли на улицу, затем вызвали грузовое такси и отправились в комиссионный магазин», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемых задержали при попытке продать товар. Позже выяснилось, что они планировали потратить вырученные деньги на алкоголь. По данному факту следственным отделом ОП № 4 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье грозит тюменцам шесть лет колонии. Сумма ущерба составила 26000 рублей, стиральная машинка и холодильник уже изъяты и будут возвращены владельцам.