Жена Зеленского попыталась уговорить Британию усилить поддержку Украины

BBC: супруга Владимира Зеленского попыталась уговорить Британию усилить поддержку Украины

03 сентября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская недовольная поддержкой Украины со стороны Запада Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Газовый кризис в Европе Супруга президента Украины Елена Зеленская попыталась уговорить Британию усилить поддержку Украины. Об этом сообщает BBC. Зеленская дала интервью службе BBC, в котором обсудила текущую поддержку Украины Великобританией. По ее мнению, страна «считает копейки», в то время как на Украине гибнут люди. «Я понимаю, что ситуация [с энергетическим кризисом] очень тяжелая. <…> На Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. <…> Поэтому, когда вы начинаете считать гроши на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери», — заявила жена президента Украины Владимира Зеленского. Она также уточнила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче. Ранее URA.RU писало, что более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса. Также сообщалось, что фотосессия президента Украины Владимира Зеленского вместе с его супругой Еленой для американского журнала Vogue вышла «комично-драматичной» на фоне трагедии в их стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Западные страны ввели санкции против РФ, но сами столкнулись с последствиями, в частности — газовым кризисом.

Супруга президента Украины Елена Зеленская попыталась уговорить Британию усилить поддержку Украины. Об этом сообщает BBC. Зеленская дала интервью службе BBC, в котором обсудила текущую поддержку Украины Великобританией. По ее мнению, страна «считает копейки», в то время как на Украине гибнут люди. «Я понимаю, что ситуация [с энергетическим кризисом] очень тяжелая. <…> На Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди. <…> Поэтому, когда вы начинаете считать гроши на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери», — заявила жена президента Украины Владимира Зеленского. Она также уточнила, что если бы поддержка Украины была сильной, кризис был бы короче. Ранее URA.RU писало, что более половины заводов в Британии рискуют закрыться из-за кризиса. Также сообщалось, что фотосессия президента Украины Владимира Зеленского вместе с его супругой Еленой для американского журнала Vogue вышла «комично-драматичной» на фоне трагедии в их стране. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Западные страны ввели санкции против РФ, но сами столкнулись с последствиями, в частности — газовым кризисом.