Дональд Трамп объявил Джо Байдена «врагом Америки»

Президент США Джо Байден и его администрация являются «врагами государства». Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.
«Он враг государства… Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: „Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо“», — приводит слова Дональда Трампа РИА «Новости».
Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников экстремистами. По его словам, эти люди представляют угрозу для демократии Америки и всего государства в целом. На следующий день Байден забрал свои слова назад. Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»