03 сентября 2022

Дональд Трамп объявил Джо Байдена «врагом Америки»

Экс-президент США Трамп: американский лидер Байден является «врагом государства»
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Дональд Трамп, трамп дональд
Джо Байден и его администрация являются врагами США, считает Дональд Трамп Фото:

Президент США Джо Байден и его администрация являются «врагами государства». Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

«Он враг государства… Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: „Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо“», — приводит слова Дональда Трампа РИА «Новости».

Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников экстремистами. По его словам, эти люди представляют угрозу для демократии Америки и всего государства в целом. На следующий день Байден забрал свои слова назад. Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики.

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Президент США Джо Байден и его администрация являются «врагами государства». Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании. «Он враг государства… Враг государства — это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: „Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо“», — приводит слова Дональда Трампа РИА «Новости». Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников экстремистами. По его словам, эти люди представляют угрозу для демократии Америки и всего государства в целом. На следующий день Байден забрал свои слова назад. Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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