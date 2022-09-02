02 сентября 2022

Байден отказался от своих нелестных слов в отношении Трампа

Президент США Байден перестал видеть в Дональде Трампе угрозу для Америки
© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден изменил свое мнение о Дональде Трампе и его сторонниках Фото:

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа не представляют угрозу для страны. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников экстремистами. По его словам, эти люди представляют угрозу для демократии Америки и всего государства в целом.

«Я не считаю, что кто-либо из сторонников Трампа представляет угрозу для страны», — цитирует Джо Байдена интернет-издание The Hill. Американский лидер, однако, уточнил, что считает угрозой для демократии США всех людей, которые призывают к применению насилия, отказываются признавать результаты выборов и настаивают на их аннулировании.

Также Байден напомнил про нападение сторонников Трампа на Капитолий в ноябре 2020 года. «Люди голосовали за Дональда Трампа и поддерживают его сейчас, они не голосовали за нападение на Капитолий. Они не голосовали за отмену выборов. Они голосовали за философию, которую он выдвинул», — добавил американский президент.

Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. В начале ноября 2020 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Они ворвались в здание, где проходила процедура утверждения итогов голосования в президенты США коллегии выборщиков. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики.

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Сторонники экс-президента США Дональда Трампа не представляют угрозу для страны. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден. Ранее Джо Байден назвал Дональда Трампа и его сторонников экстремистами. По его словам, эти люди представляют угрозу для демократии Америки и всего государства в целом. «Я не считаю, что кто-либо из сторонников Трампа представляет угрозу для страны», — цитирует Джо Байдена интернет-издание The Hill. Американский лидер, однако, уточнил, что считает угрозой для демократии США всех людей, которые призывают к применению насилия, отказываются признавать результаты выборов и настаивают на их аннулировании. Также Байден напомнил про нападение сторонников Трампа на Капитолий в ноябре 2020 года. «Люди голосовали за Дональда Трампа и поддерживают его сейчас, они не голосовали за нападение на Капитолий. Они не голосовали за отмену выборов. Они голосовали за философию, которую он выдвинул», — добавил американский президент. Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. В начале ноября 2020 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Они ворвались в здание, где проходила процедура утверждения итогов голосования в президенты США коллегии выборщиков. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики.
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