Байден назвал Трампа угрожающим Америке экстремистом

Президент США Байден заявил, что Дональд Трамп является угрозой для Америки

02 сентября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Байден назвал Трампа угрозой для США Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-глава Белого дома Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. С таким заявлением выступил действующий президент США Джо Байден. «Дональд Трамп и MAGA-республиканцы (движение Трампа Make America Great Again — прим. URA.RU) представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — сказал Байден в обращении к нации, его слова приводит РИА «Новости». Как утверждает американский лидер, сторонники Трампа «не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей». Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики. Однако, по информации СМИ, многие американцы не хотят, чтобы в президентских выборах в США участвовали Трамп (76 лет) и нынешний лидер Байден (79 лет), поэтому их стоит признать нетрудоспособными.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. С таким заявлением выступил действующий президент США Джо Байден. «Дональд Трамп и MAGA-республиканцы (движение Трампа Make America Great Again — прим. URA.RU) представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — сказал Байден в обращении к нации, его слова приводит РИА «Новости». Как утверждает американский лидер, сторонники Трампа «не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей». Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах в 2020 году. Бывший глава Белого дома намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Трамп неоднократно напоминал, что он «всегда ставил Америку на первое место», при этом обвиняя Байдена в развале американской экономики. Однако, по информации СМИ, многие американцы не хотят, чтобы в президентских выборах в США участвовали Трамп (76 лет) и нынешний лидер Байден (79 лет), поэтому их стоит признать нетрудоспособными.