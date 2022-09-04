Директора школ объяснили запрет на использование телефонов

Директора российских школ объяснили запрет на использование телефонов. Руководитель СОШ № 11 в подмосковном Пушкино Ольга Шаповалова напомнила, что он существовал ранее, но дети его игнорировали. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что запрет на использование телефонов ввели из-за слишком маленького размера экрана.
«Запрет на телефоны в учебное время действительно существовал давно. Но иногда их использовали, например, для онлайн-тестирований во время урока. Кроме того, дети просто держали их на столах. Большая проблема в том, что порой, выполняя задание, дети больше доверяют подсказкам в интернете, даже если сами знают материал. Надеюсь, что теперь, когда министр обратил внимание общественности на эту тему, ситуация изменится», — приводит слова Ольги Шаповаловой интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Директор Гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцово Майя Майсурадзе сообщила, что запрет телефонов в их учреждении было совместным решением с родителями, ведь живое общение между учениками это святое. Куратор Красногорского союза Гульшат Суворова пожаловалась на частое использование телефонов учениками в качестве калькулятора на уроке. Шаповалова также добавила, что телефоны не будут отбирать на входе. Достаточно оставлять их на беззвучном режиме в рюкзаке, передает «Подмосковье сегодня».
Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение.
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