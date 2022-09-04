Директора школ объяснили запрет на использование телефонов

04 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

В школах объяснили запрет телефонов Фото: Анна Майорова © URA.RU Директора российских школ объяснили запрет на использование телефонов. Руководитель СОШ № 11 в подмосковном Пушкино Ольга Шаповалова напомнила, что он существовал ранее, но дети его игнорировали. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что запрет на использование телефонов ввели из-за слишком маленького размера экрана. «Запрет на телефоны в учебное время действительно существовал давно. Но иногда их использовали, например, для онлайн-тестирований во время урока. Кроме того, дети просто держали их на столах. Большая проблема в том, что порой, выполняя задание, дети больше доверяют подсказкам в интернете, даже если сами знают материал. Надеюсь, что теперь, когда министр обратил внимание общественности на эту тему, ситуация изменится», — приводит слова Ольги Шаповаловой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Директор Гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцово Майя Майсурадзе сообщила, что запрет телефонов в их учреждении было совместным решением с родителями, ведь живое общение между учениками это святое. Куратор Красногорского союза Гульшат Суворова пожаловалась на частое использование телефонов учениками в качестве калькулятора на уроке. Шаповалова также добавила, что телефоны не будут отбирать на входе. Достаточно оставлять их на беззвучном режиме в рюкзаке, передает «Подмосковье сегодня». Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директора российских школ объяснили запрет на использование телефонов. Руководитель СОШ № 11 в подмосковном Пушкино Ольга Шаповалова напомнила, что он существовал ранее, но дети его игнорировали. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что запрет на использование телефонов ввели из-за слишком маленького размера экрана. «Запрет на телефоны в учебное время действительно существовал давно. Но иногда их использовали, например, для онлайн-тестирований во время урока. Кроме того, дети просто держали их на столах. Большая проблема в том, что порой, выполняя задание, дети больше доверяют подсказкам в интернете, даже если сами знают материал. Надеюсь, что теперь, когда министр обратил внимание общественности на эту тему, ситуация изменится», — приводит слова Ольги Шаповаловой интернет-издание «Подмосковье сегодня». Директор Гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцово Майя Майсурадзе сообщила, что запрет телефонов в их учреждении было совместным решением с родителями, ведь живое общение между учениками это святое. Куратор Красногорского союза Гульшат Суворова пожаловалась на частое использование телефонов учениками в качестве калькулятора на уроке. Шаповалова также добавила, что телефоны не будут отбирать на входе. Достаточно оставлять их на беззвучном режиме в рюкзаке, передает «Подмосковье сегодня». Ранее URA.RU писало о том, что в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Родители свердловских школьников не поддержали такое нововведение.