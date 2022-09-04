Промышленники Австрии запросили у властей 2,5 млрд евро вместо российского газа

Бизнесмены Австрии запросили у властей 2,5 млрд евро вместо российского газа

Частичное эмбарго на газ РФ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Десятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий. Федерация промышленности страны предложила увеличить субсидии для покрытия энергетических расходов на общую сумму в 2,5 миллиардов евро с одновременным продлением этой меры на следующий год.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — приводит слова президента Федерации Георга Книлля издание Kronenzeitung. По мнению промышленников, «компенсацию за расходы на электроэнергию необходимо выплачивать долговременно. Для повышения ликвидности предприятий им требуется дополнительная помощь при приобретении энергии и при страховании на случай ее нехватки». Предполагаемый размер всех субсидий составляет 2,5 миллиарда евро.

Отмечается, что, австрийский кабмин ранее дал обещание увеличить поддержку производителей, однако пока это не произошло. В случае отсутствия помощи, как подчеркнул президент Федерации промышленности, Австрию ожидает закрытие предприятий и безработица.

Страны Запада после начала спецоперации на Украине ввели частичное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Однако впоследствии «недружественные государства» сами столкнулись с сильнейшим энергокризисом: 26 августа фьючерсная цена на газ в Европе превысила 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года. Сообщалось, что энергетический кризис может вынудить Великобританию обратиться за кредитами в Международный валютный фонд. Трудности с энергетикой привели Финляндию к переходу на военную экономику.