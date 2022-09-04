В Сургуте неизвестный портит машины с наклейками Z и V

В Сургуте неизвестный царапает машины с наклейками Z и V

05 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Неизвестный действует по ночам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте на автомобилях с буквами Z и V, наклеенными в поддержку военной спецоперации РФ на территории Украины, неизвестный пишет оскорбления или царапает машины. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Эдуард Чуприна. «В очередной раз на Усольцева, 32, на машинах с буквой Z и V кто-то написал оскорбления. Причем это не первый раз уже. Кроме этого, в микрорайоне также царапают машины с наклейками. Там ночью кто-то ходит, может, на работу, а по пути рисует на машинах или царапает их», — сообщил Чуприна. По словам общественника, он уже обращался в полицию, где ему сказали, что занимаются данным вопросом. В управление МВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что прокомментируют произошедшее после проверки. Между тем активист начал собственные поиски неизвестного. Он собирается установить маршрут подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения во дворе. Ранее URA.RU сообщало, что после начала военной спецоперации России на Украине водители в поддержку наших войск начали наносить на автомобили буквы Z и V. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов. А цель — ликвидация антироссийского анклава.

В Сургуте на автомобилях с буквами Z и V, наклеенными в поддержку военной спецоперации РФ на территории Украины, неизвестный пишет оскорбления или царапает машины. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Эдуард Чуприна. «В очередной раз на Усольцева, 32, на машинах с буквой Z и V кто-то написал оскорбления. Причем это не первый раз уже. Кроме этого, в микрорайоне также царапают машины с наклейками. Там ночью кто-то ходит, может, на работу, а по пути рисует на машинах или царапает их», — сообщил Чуприна. По словам общественника, он уже обращался в полицию, где ему сказали, что занимаются данным вопросом. В управление МВД по Сургуту корреспонденту URA.RU сообщили, что прокомментируют произошедшее после проверки. Между тем активист начал собственные поиски неизвестного. Он собирается установить маршрут подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения во дворе. Ранее URA.RU сообщало, что после начала военной спецоперации России на Украине водители в поддержку наших войск начали наносить на автомобили буквы Z и V. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских неонацистов. А цель — ликвидация антироссийского анклава.