В ФРГ назвали нереалистичной идею Зеленского о возвращении Крыма

В бундестаге призвали Зеленского отказаться от панов по возвращению Крыма

05 сентября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Цель заставить Россию отказаться от Крыма нереалистичная, считает Сара Вагенкнехт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия держала свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, заставить Москву отказаться от полуострова — нереалистичная цель. Об этом заявила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. «Если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то этот конфликт [на Украине] будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online. По ее словам, Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта. «И мы должны ясно дать это понять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — резюмировала Вагенкнехт. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Украина отказывается признавать потерю полуострова. В конце августа Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». За возвращение республики в состав Украины также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Крыму подобные заявления назвали «ахинеей». Глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать.

Россия держала свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, заставить Москву отказаться от полуострова — нереалистичная цель. Об этом заявила депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. «Если настаивать на том, что русских нужно изгнать из Крыма, то этот конфликт [на Украине] будет продолжаться вечно. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online. По ее словам, Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта. «И мы должны ясно дать это понять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — резюмировала Вагенкнехт. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Украина отказывается признавать потерю полуострова. В конце августа Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». За возвращение республики в состав Украины также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Крыму подобные заявления назвали «ахинеей». Глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать.