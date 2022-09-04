В Курганской области распродают оборудование для картинга

В Курганской области продают б/у снаряжение для картинга. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.
«Курганская область, Шадринский муниципальный округ, с. Красная Звезда, Полевая ул. Цена продажи — 1 200 000 рублей» — указано на сайте.
В стоимость включено все необходимое оборудование для проведения этого вида гонок. Сюда входит: 9 картов и запчасти к ним, снаряжение (шлемы, комбинезоны, подшлемники, защита груди и шеи для детей), мебель и электронное табло.
Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели выставили на продажу шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины. Объявления также были размещены на сайте Avito.
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