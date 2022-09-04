В Курганской области распродают оборудование для картинга

В Курганской области продают оборудование для картинга

05 сентября 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Цена оборудования немногим превышает 1 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области продают б/у снаряжение для картинга. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. «Курганская область, Шадринский муниципальный округ, с. Красная Звезда, Полевая ул. Цена продажи — 1 200 000 рублей» — указано на сайте. В стоимость включено все необходимое оборудование для проведения этого вида гонок. Сюда входит: 9 картов и запчасти к ним, снаряжение (шлемы, комбинезоны, подшлемники, защита груди и шеи для детей), мебель и электронное табло. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели выставили на продажу шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины. Объявления также были размещены на сайте Avito.

В Курганской области продают б/у снаряжение для картинга. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. «Курганская область, Шадринский муниципальный округ, с. Красная Звезда, Полевая ул. Цена продажи — 1 200 000 рублей» — указано на сайте. В стоимость включено все необходимое оборудование для проведения этого вида гонок. Сюда входит: 9 картов и запчасти к ним, снаряжение (шлемы, комбинезоны, подшлемники, защита груди и шеи для детей), мебель и электронное табло. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели выставили на продажу шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины. Объявления также были размещены на сайте Avito.