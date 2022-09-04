В Ноябрьске житель попросил у властей ремонта музея воинской славы

Музей воинской славы в Ноябрьске нуждается в ремонте (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Ноябрьска обратился к администрации города с просьбой отремонтировать музей воинской славы. Фасад и крыльцо музея находятся в ужасном состоянии, сообщает анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая Администрация Ноябрьска! Прошу вас спланировать ремонт фасада Музея воинской славы им. В. М. Григора, расположенного по адресу ул. Ленина 70 А. Здание находится в ужасном состоянии», — написал ноябрянин в соцсети.

Далее автор подробно перечисляет выявленные недостатки. Он просит не просто обновить фасад, но сделать капитальный ремонт музея.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать, в каком состоянии находится музей. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске за лето не успели сделать ремонт в школе № 12. Власти считают, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников.