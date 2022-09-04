04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Ноябрьске житель попросил у властей ремонта музея воинской славы. Фото

В Ноябрьске житель попросил у властей ремонта музея воинской славы
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, орудие, пушка, музей мотовилихинских заводов пермь
Музей воинской славы в Ноябрьске нуждается в ремонте (архивное фото) Фото:

Житель Ноябрьска обратился к администрации города с просьбой отремонтировать музей воинской славы. Фасад и крыльцо музея находятся в ужасном состоянии, сообщает анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая Администрация Ноябрьска! Прошу вас спланировать ремонт фасада Музея воинской славы им. В. М. Григора, расположенного по адресу ул. Ленина 70 А. Здание находится в ужасном состоянии», — написал ноябрянин в соцсети.

Далее автор подробно перечисляет выявленные недостатки. Он просит не просто обновить фасад, но сделать капитальный ремонт музея.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать, в каком состоянии находится музей. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске за лето не успели сделать ремонт в школе № 12. Власти считают, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников.

Фото:

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Житель Ноябрьска обратился к администрации города с просьбой отремонтировать музей воинской славы. Фасад и крыльцо музея находятся в ужасном состоянии, сообщает анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая Администрация Ноябрьска! Прошу вас спланировать ремонт фасада Музея воинской славы им. В. М. Григора, расположенного по адресу ул. Ленина 70 А. Здание находится в ужасном состоянии», — написал ноябрянин в соцсети. Далее автор подробно перечисляет выявленные недостатки. Он просит не просто обновить фасад, но сделать капитальный ремонт музея. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать, в каком состоянии находится музей. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске за лето не успели сделать ремонт в школе № 12. Власти считают, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников.
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