В Ноябрьске житель попросил у властей ремонта музея воинской славы

Житель Ноябрьска обратился к администрации города с просьбой отремонтировать музей воинской славы. Фасад и крыльцо музея находятся в ужасном состоянии, сообщает анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемая Администрация Ноябрьска! Прошу вас спланировать ремонт фасада Музея воинской славы им. В. М. Григора, расположенного по адресу ул. Ленина 70 А. Здание находится в ужасном состоянии», — написал ноябрянин в соцсети.
Далее автор подробно перечисляет выявленные недостатки. Он просит не просто обновить фасад, но сделать капитальный ремонт музея.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать, в каком состоянии находится музей. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске за лето не успели сделать ремонт в школе № 12. Власти считают, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников.
Фото: группа «Злой Ноябрянин», Вк
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Житель Ноябрьска обратился к администрации города с просьбой отремонтировать музей воинской славы. Фасад и крыльцо музея находятся в ужасном состоянии, сообщает анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая Администрация Ноябрьска! Прошу вас спланировать ремонт фасада Музея воинской славы им. В. М. Григора, расположенного по адресу ул. Ленина 70 А. Здание находится в ужасном состоянии», — написал ноябрянин в соцсети. Далее автор подробно перечисляет выявленные недостатки. Он просит не просто обновить фасад, но сделать капитальный ремонт музея. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать, в каком состоянии находится музей. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске за лето не успели сделать ремонт в школе № 12. Власти считают, что ремонтные работы не должны помешать учебе школьников.