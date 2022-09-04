Курганский учитель, писавший Путину, отсудил деньги у экс-директора школы

В Курганской области учитель получил компенсацию за отрицательную характеристику

Владимир Кочеулов (на фото слева) взыскал моральный вред за отрицательную характеристику от экс-руководителя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Учитель Звериноголовской школы Курганской области Владимир Кочеулов, который был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования, но восстановился через суд, выиграл иск о защите чести и достоинства к школе и экс-директору. В пользу учителя взыскано 8 тысяч рублей, сообщили URA.RU в районном суде.

«Иск Кочеулова о защите чести, достоинства, деловой репутации к Звериноголовской школе и бывшему директору школы А.А. Беркумбаевой частично удовлетворен. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 8 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Звериноголовского суда.

Владимир Кочеулов сообщил URA.RU, что решением суда доволен. «За изготовление характеристики, порочащей мои честь, достоинство и деловую репутацию, экс-директор школы Айзада Беркумбаева и школа как юридическое лицо заплатят мне компенсацию морального вреда. Ранее по иску к школе и Курганской психоневрологической больнице мне присудили компенсацию морального вреда в меньшей сумме — 5 тысяч рублей», — сказал учитель.

URA.RU писало, что учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию. Ситуацию с отстранением педагог расценил как попытку районных чиновников убрать активиста. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Вместе с тем с 1 сентября 2022 введены обязательные психиатрические освидетельствования для всех педагогических работников без исключения.