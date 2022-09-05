МВД Казахстана: предполагаемая убийца Дугиной Наталья Вовк использовала поддельный паспорт

МВД Казахстана: Наталья Вовк использовала поддельный паспорт

06 сентября 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Ранее об этом писал telegram-канал 112 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, является подделкой. Эту информацию подтвердили в МВД республики. «Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД. Анонимный источник добавил, что предполагаемая убийца Дугиной предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. Также известно, что для наблюдения за Дугиной злоумышленники использовали автомобиль марки Mini Cooper, при въезде в РФ использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP. Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами. Ранее telegram-канал 112 писал о том, что Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом.

Удостоверение личности гражданки Казахстана, которое использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, является подделкой. Эту информацию подтвердили в МВД республики. «Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД. Анонимный источник добавил, что предполагаемая убийца Дугиной предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. Также известно, что для наблюдения за Дугиной злоумышленники использовали автомобиль марки Mini Cooper, при въезде в РФ использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP. Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. В ходе расследования ФСБ выявили, что взрывное устройство под ее машину установила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами. В ФСБ считают, что Вовк связана с украинскими спецслужбами. Ранее telegram-канал 112 писал о том, что Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом.