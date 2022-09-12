Бывшее здание дома пионеров продают почти за 700 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Катайск Курганской области местные власти выставили на продажу бывшее здание дома пионеров 1916 года постройки. Стоимость объекта культурного наследия составляет около 700 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Торги России».

«Продается нежилое здание площадью 694,6 квадратных метра и земельный участок площадью 1343 квадратных метра по адресу: город Катайск, улица Школьная, дом 6. Здание является выявленным объектом культурного наследия Курганской области. Начальная цена: 696 000 рублей», — говорится в объявлении. По словам одного из сотрудников администрации Катайского района, в разные годы в здании располагался дом пионеров, театр и кинотеатр.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают оборудование для картинга. Девять б/у картов, запчасти и снаряжение стоят более одного миллиона рублей.

Здание было построено в 1916 году Скрин: сайт «Торги России»

В разные годы в здании располагался дом пионеров, театр и кинотеатр Скрин: сайт «Торги России»