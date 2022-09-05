На курганском заводе учеников и беременных отстранили от оборонзаказа

На «Курганмашзаводе» беременным и ученикам запретили выполнять гособоронзаказ

На КМЗ к гособоронзаказу не допустят беременных, инвалидов и учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), который занимается производством военной техники, беременных и учеников отстранили от выполнения гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Правительственным постановлением № 1365 от 1 августа 2022 года утверждены правила регулирования трудовых отношений в организациях оборонно-промышленного комплекса. Поскольку ПАО „Курганмашзавод“ выполняет гособоронзаказ, он руководствуется этим документом. По ТК РФ беременных женщин, учеников, работников с инвалидностью и т. д. нельзя привлекать к таким работам. Потому что эти категории граждан нуждаются в большем отдыхе и им определен либо режим легкого труда, либо сокращенный рабочий график», — ответили на запрос URA.RU в КМЗ.

Также согласно документу, завод может привлекать сотрудников к сверхурочной работе до четырех часов в день и в выходные дни с оплатой в двойном размере. Кроме того, для выполнения госзаказа на предприятии разрешается переносить отпуск работников.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» из-за оборонзаказа изменили режим работы. По словам источников, на заводе также планировалось ввести шестидневку, однако в пресс-службе КМЗ данную информацию опровергли. После форума «Армия-2022» стало известно, что «Курганмашзавод» переделает БМП-3 после боевого применения в ходе спецоперации на Украине. На боевых машинах пехоты установят решетки и бронеэкраны. Также за три года на оборонном заводе запустят в серию производство новейшей БМП «Манул».