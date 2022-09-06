В Бундестаге призвали немцев протестовать против антироссийских санкций

Граждане Германии должны протестовать из-за введения санкций против РФ, которые влияют на цены в стране. Такое мнение высказал депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
«Федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. Это разрушает большую часть населения и уничтожает миллионы рабочих мест Германии. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — ее слова приводит издание Junge Welt.
Сообщается также, что власти Германии стараются сдержать граждан от открытого выражения недовольства, обвиняя в происходящем «кремлевскую пропаганду», пишет «Национальная служба новостей». Таким образом, по мнению депутата, немцы должны открыто протестовать против этого, дополняет Life.
Страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. Однако они почти никак не повлияли на экономику страны, зато первыми пострадали европейские государства. Так, Германия столкнулась с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики ФРГ. Уже тысячи немцев вышли с протестом против роста цен и антироссийских санкций.
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Граждане Германии должны протестовать из-за введения санкций против РФ, которые влияют на цены в стране. Такое мнение высказал депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. «Федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. Это разрушает большую часть населения и уничтожает миллионы рабочих мест Германии. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — ее слова приводит издание Junge Welt. Сообщается также, что власти Германии стараются сдержать граждан от открытого выражения недовольства, обвиняя в происходящем «кремлевскую пропаганду», пишет «Национальная служба новостей». Таким образом, по мнению депутата, немцы должны открыто протестовать против этого, дополняет Life. Страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции из-за вынужденной спецоперации РФ на территории Украины. Однако они почти никак не повлияли на экономику страны, зато первыми пострадали европейские государства. Так, Германия столкнулась с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики ФРГ. Уже тысячи немцев вышли с протестом против роста цен и антироссийских санкций.