05 сентября 2022

ВТБ рассматривает пермские велосипеды для своего проекта

ВТБ готов заказать в Перми велосипеды «Форвард» для своего проката в Москве
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В прокате «Велобайк» думают над закупкой пермских велосипедов Фото:

Пермские велосипеды «Форвард» рассматриваются, как вариант для использования в московском прокате «ВелобайкТема» обсуждалась губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и представителями ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Сейчас банк ищет замену французским велосипедам для своего проекта „Велобайк“. Рассматривают пермского производителя велосипедов „Форвард“ для размещения крупного заказа», — сообщил Махонин в Telegram.

Также глава Прикамья обсудил с банкирами льготные ипотечные программы, а с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным крупные стройки к 300-летию Перми. Кроме этого, подписал соглашение с логистической компанией «ТрансКонтейнер» о модернизации терминала на станции Блочная в Перми, мощность которого в результате возрастет с 45 до 110 тысяч 20-футовых контейнеров.

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Пермские велосипеды «Форвард» рассматриваются, как вариант для использования в московском прокате «ВелобайкТема» обсуждалась губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и представителями ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Сейчас банк ищет замену французским велосипедам для своего проекта „Велобайк“. Рассматривают пермского производителя велосипедов „Форвард“ для размещения крупного заказа», — сообщил Махонин в Telegram. Также глава Прикамья обсудил с банкирами льготные ипотечные программы, а с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным крупные стройки к 300-летию Перми. Кроме этого, подписал соглашение с логистической компанией «ТрансКонтейнер» о модернизации терминала на станции Блочная в Перми, мощность которого в результате возрастет с 45 до 110 тысяч 20-футовых контейнеров.
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