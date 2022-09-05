ВТБ рассматривает пермские велосипеды для своего проекта

Пермские велосипеды «Форвард» рассматриваются, как вариант для использования в московском прокате «ВелобайкТема» обсуждалась губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и представителями ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«Сейчас банк ищет замену французским велосипедам для своего проекта „Велобайк“. Рассматривают пермского производителя велосипедов „Форвард“ для размещения крупного заказа», — сообщил Махонин в Telegram.
Также глава Прикамья обсудил с банкирами льготные ипотечные программы, а с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным крупные стройки к 300-летию Перми. Кроме этого, подписал соглашение с логистической компанией «ТрансКонтейнер» о модернизации терминала на станции Блочная в Перми, мощность которого в результате возрастет с 45 до 110 тысяч 20-футовых контейнеров.
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