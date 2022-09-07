Полковник запаса рассказал о переломном моменте в спецоперации на Украине

Полковник запаса Алехин: российские войска успешно отражают атаки ВСУ

Полковник запаса раскрыл подробности по контрнаступлению ВСУ на Херсон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полковник запаса Геннадий Алехин раскрыл подробности о переломном моменте в спецоперации на Украине — попытках контрнаступления ВСУ на Херсонскую область. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Вместо того, чтобы загнать в капкан российские подразделения в районе Давыдова Брода, украинская армия понесла ощутимые потери в живой силе и технике. Противник оказался в огневом мешке Андреевского коридора, длиной в 10 км и шириной 1 км. Даже относительно тактические успехи в районе населенных пунктов Ольгино и Высокополье не дали положительных результатов», — приводит его слова корреспондент агентства.

Также полковник уточнил, что даже пропаганда со стороны Киева дала сбой. В свою очередь, российское подразделение бойцов, успешно продолжает отражать атаки ВСУ. Кроме того, слаженно и эффективно работает наша артиллерия при поддержке армейской авиации и ударных вертолетов.

Ранее URA.RU сообщало, что Киев утаивает огромные потери ВСУ при попытках наступлений в Херсонской области. В свою очередь, власти Херсона заявляют, что Владимир Зеленский лично руководил наступлением на регион. Также Алехин рассказал, как Россия меняет тактику спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина — основная задача заключается в том, чтобы защитить мирное население Донбасса от киевского геноцида.