Врио мэра Лисичанска и советник главы МВД ЛНР попали под обстрел ВСУ

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска (Луганская область) Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ под городом. Об этом рассказал сам Киселев.
«Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску. Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево (поселки примерно в 10 км и 4 км от города Лисичанск — прим. ТАСС), где, к сожалению, попали под обстрел. Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли», — цитирует ТАСС Киселева.
По его словам, никто не пострадал. Обстрелы указывают на то, что украинские военные разрушают мирные города, высказался врио мэра города.
Российские военные полностью освободили ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик.
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Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска (Луганская область) Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ под городом. Об этом рассказал сам Киселев. «Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску. Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево (поселки примерно в 10 км и 4 км от города Лисичанск — прим. ТАСС), где, к сожалению, попали под обстрел. Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли», — цитирует ТАСС Киселева. По его словам, никто не пострадал. Обстрелы указывают на то, что украинские военные разрушают мирные города, высказался врио мэра города. Украина потеряла контроль над Лисичанском в начале июле, теперь он под управлением ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в город можно будет вернуть армию благодаря «тактике и наращиваю поставок современного оружия». Российские военные полностью освободили ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик.