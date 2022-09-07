Врио мэра Лисичанска и советник главы МВД ЛНР попали под обстрел ВСУ

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
ВСУ разрушают мирные города, заявил врио мэра Лисичанска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска (Луганская область) Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ под городом. Об этом рассказал сам Киселев.

«Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску. Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево (поселки примерно в 10 км и 4 км от города Лисичанск — прим. ТАСС), где, к сожалению, попали под обстрел. Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли», — цитирует ТАСС Киселева.

По его словам, никто не пострадал. Обстрелы указывают на то, что украинские военные разрушают мирные города, высказался врио мэра города.

Украина потеряла контроль над Лисичанском в начале июле, теперь он под управлением ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в город можно будет вернуть армию благодаря «тактике и наращиваю поставок современного оружия».

Российские военные полностью освободили ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик.

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Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска (Луганская область) Андрей Скорый попали под обстрел ВСУ под городом. Об этом рассказал сам Киселев. «Вместе с мэром Скорым Андреем Михайловичем поездили по Лисичанску. Проехали в поселки Волчеяровка, Малорязянцево (поселки примерно в 10 км и 4 км от города Лисичанск — прим. ТАСС), где, к сожалению, попали под обстрел. Сегодня на линии боевого соприкосновения с противником идут артиллерийские дуэли», — цитирует ТАСС Киселева. По его словам, никто не пострадал. Обстрелы указывают на то, что украинские военные разрушают мирные города, высказался врио мэра города. Украина потеряла контроль над Лисичанском в начале июле, теперь он под управлением ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в город можно будет вернуть армию благодаря «тактике и наращиваю поставок современного оружия». Российские военные полностью освободили ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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