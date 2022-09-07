В Минфине РФ назвали замену доллару и евро

Замглавы Минфина РФ Моисеев: дирхам и юань заменят доллар и евро

08 сентября 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Доллары и евро заменять юани и дирхамы, считает Алексей Моисеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайский юань и арабский дирхам способны заменить доллар и евро в России. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам, и ряд других валют более мелких рынков», — заявил Алексей Моисеев РБК. Он отметил, что для распространения в обороте страны иностранная валюта должна обладать курсовой стабильностью, ликвидностью и не иметь заградительного валютного контроля. Замглавы Минфина добавил, что есть очень волатильные валюты, которых все стараются избегать. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он. На форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. Экономисты НИУ ВШЭ также отмечали, что мир потерял доверие к американской национальной валюте.

Китайский юань и арабский дирхам способны заменить доллар и евро в России. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам, и ряд других валют более мелких рынков», — заявил Алексей Моисеев РБК. Он отметил, что для распространения в обороте страны иностранная валюта должна обладать курсовой стабильностью, ликвидностью и не иметь заградительного валютного контроля. Замглавы Минфина добавил, что есть очень волатильные валюты, которых все стараются избегать. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он. На форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. Экономисты НИУ ВШЭ также отмечали, что мир потерял доверие к американской национальной валюте.