07 сентября 2022
06 сентября 2022

Виновная в смертельном ДТП женщина из ЯНАО избежала лишения свободы

Суд назначил жительнице ЯНАО, виновной в ДТП, приговор с отсрочкой наказания
© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, автомобили, автодорога, дорога авто, машины, поездка на авто
Виновнице дали отсрочку до достижения ребенком возраста 14 лет Фото:

Женщина-водитель, устроившая смертельное ДТП на трассе Лабытнанги-Салехард получила приговор с отсрочкой отбывания наказания. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Женщина, управляя автомобилем, двигалась по трассе из города Лабытнанги в направлении Салехарда и по собственной невнимательности допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил многочисленные повреждения, от которых скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил нарушительницу правил дорожного движения к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на тот же срок. Однако поскольку женщина является единственным кормильцем в семье и в одиночку воспитывает малолетнего сына, ей предоставлена отсрочка.

Ранее URA.RU сообщало, что В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир.

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Женщина-водитель, устроившая смертельное ДТП на трассе Лабытнанги-Салехард получила приговор с отсрочкой отбывания наказания. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры ЯНАО. «Женщина, управляя автомобилем, двигалась по трассе из города Лабытнанги в направлении Салехарда и по собственной невнимательности допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил многочисленные повреждения, от которых скончался в больнице», — сообщили в ведомстве. Суд приговорил нарушительницу правил дорожного движения к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на тот же срок. Однако поскольку женщина является единственным кормильцем в семье и в одиночку воспитывает малолетнего сына, ей предоставлена отсрочка. Ранее URA.RU сообщало, что В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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