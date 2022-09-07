Виновная в смертельном ДТП женщина из ЯНАО избежала лишения свободы

Женщина-водитель, устроившая смертельное ДТП на трассе Лабытнанги-Салехард получила приговор с отсрочкой отбывания наказания. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры ЯНАО.
«Женщина, управляя автомобилем, двигалась по трассе из города Лабытнанги в направлении Салехарда и по собственной невнимательности допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. В результате ДТП водитель второго автомобиля получил многочисленные повреждения, от которых скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.
Суд приговорил нарушительницу правил дорожного движения к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на тот же срок. Однако поскольку женщина является единственным кормильцем в семье и в одиночку воспитывает малолетнего сына, ей предоставлена отсрочка.
Ранее URA.RU сообщало, что В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир.
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