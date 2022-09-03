03 сентября 2022
02 сентября 2022

В ЯНАО иномарка вылетела в кювет, пострадал пассажир. Фото

В Губкинском иномарка вылетела в кювет - фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Водитель не справился с управлением Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир. Информация опубликована в местном telegram-канале.

«Водитель не справился в управлением, съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили телерадиокомпании «Вектор» в ГИБДД. Пострадавшего доставили в больницу. После осмотра его отпустили. «В настоящий момент устанавливается диагноз», — уточнили в ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что на улице Советская в Ноябрьске (ЯНАО) мотоциклист выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошла серьезная авария. Как в соцсетях сообщили очевидцы, мужчина был пьян.

Авария в Губкинском

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В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир. Информация опубликована в местном telegram-канале. «Водитель не справился в управлением, съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили телерадиокомпании «Вектор» в ГИБДД. Пострадавшего доставили в больницу. После осмотра его отпустили. «В настоящий момент устанавливается диагноз», — уточнили в ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что на улице Советская в Ноябрьске (ЯНАО) мотоциклист выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошла серьезная авария. Как в соцсетях сообщили очевидцы, мужчина был пьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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