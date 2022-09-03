В Губкинском иномарка вылетела в кювет - фото

Водитель не справился с управлением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) на улице Магистральная водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В ДТП пострадал пассажир. Информация опубликована в местном telegram-канале.

«Водитель не справился в управлением, съехал в кювет и опрокинулся», — сообщили телерадиокомпании «Вектор» в ГИБДД. Пострадавшего доставили в больницу. После осмотра его отпустили. «В настоящий момент устанавливается диагноз», — уточнили в ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что на улице Советская в Ноябрьске (ЯНАО) мотоциклист выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошла серьезная авария. Как в соцсетях сообщили очевидцы, мужчина был пьян.