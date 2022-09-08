Орбан признал, что Россия поставит Европу на колени

08 сентября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

По словам Орбана, попытки ослабить русских не увенчались успехом Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ России на санкции Европы может поставить ее на колени. Об этом сообщает венгерское издание Hirado.hu. «На данный момент против России 11000 санкций, но конфликт на Украине продолжается, попытки ослабить русских не увенчались успехом. С другой стороны, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — заявил Орбан. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации освобождение и защиту территорий Донбасса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ России на санкции Европы может поставить ее на колени. Об этом сообщает венгерское издание Hirado.hu. «На данный момент против России 11000 санкций, но конфликт на Украине продолжается, попытки ослабить русских не увенчались успехом. С другой стороны, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — заявил Орбан. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» установили потолок цен на нефть и газ из России на уровне «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации освобождение и защиту территорий Донбасса.