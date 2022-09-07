В Кургане на торги выставлены вещдоки, конфискованные по делу о контрабанде биоресурсов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На сайте «Торги России» появился лот, предлагающий купить в Кургане за 9,3 млн рублей вещественные доказательства, изъятые в первом судебном процессе в РФ о контрабанде биоресурсов. Информация размещена на электронной площадке 6 сентября.

«Яйца (цисты) артемии в сыром виде, упакованные в 500 мешков из полимерной ткани 18243,5 кг. Вид имущества: вещественные доказательства по уголовному делу», — опубликовал содержание лота продавец. Организатором торгов федерального имущества является МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, поверенным лицом — компания «Перспектива».

Груз рачков артемии находится в Кургане, торги по приобретению биоматериала начнутся 12 сентября. Начальная цена лота составляет 9 327 700,87 руб. Размер задатка составляет 10% от минимальной цены лота. Начало проведения торгов назначено на 14 октября.

Биоматериал по своему описанию и внешнему виду фотографий соответствует контрабандному товару, конфискованному УФСБ РФ по Курганской области у компании «Биотех». В 2019 году курганская компания пыталась по поддельным документам вывезти из региона в Тайланд около двух десятков тонн ценного озерного рачка артемия.

Ранее URA.RU сообщало, что директора курганской компании осудили по делу о контрабанде биоматериала. Станислава Акулова признали виновным и назначили наказание по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) в виде трех лет лишения свободы.

В Кургане на торги выставили 18 тонн вещдоков, конфискованных по делу о контрабанде биоресурсов фото: МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях