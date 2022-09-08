ЛНР, несмотря на освобождение, продолжает страдать от ВСУ

В заминированном ВСУ Северодонецке не могут наладить подачу электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, разрушения, последствия обстрела, северодонецк
Северодонецк после освобождения продолжает страдать от ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Северодонецк (ЛНР) заминирован, именно по этой причине в городе невозможно наладить подачу электроэнергии. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач», — рассказал Николай Моргунов.

По словам Моргунова, Северодонецк можно сравнить по степени минирования с Мариуполем. «Людей, которые остались жить в нашем городе, их никто не жалел со стороны Украины», — добавил Моргунов.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Северодонецка. Город был освобожден российскими военными 25 июня в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Луганская Народная Республика полностью взята под контроль ВС РФ 3 июля.

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Северодонецк (ЛНР) заминирован, именно по этой причине в городе невозможно наладить подачу электроэнергии. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач», — рассказал Николай Моргунов. По словам Моргунова, Северодонецк можно сравнить по степени минирования с Мариуполем. «Людей, которые остались жить в нашем городе, их никто не жалел со стороны Украины», — добавил Моргунов. Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Северодонецка. Город был освобожден российскими военными 25 июня в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Луганская Народная Республика полностью взята под контроль ВС РФ 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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