ЛНР, несмотря на освобождение, продолжает страдать от ВСУ

В заминированном ВСУ Северодонецке не могут наладить подачу электроэнергии

08 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Северодонецк после освобождения продолжает страдать от ВСУ Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северодонецк (ЛНР) заминирован, именно по этой причине в городе невозможно наладить подачу электроэнергии. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач», — рассказал Николай Моргунов. По словам Моргунова, Северодонецк можно сравнить по степени минирования с Мариуполем. «Людей, которые остались жить в нашем городе, их никто не жалел со стороны Украины», — добавил Моргунов. Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Северодонецка. Город был освобожден российскими военными 25 июня в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Луганская Народная Республика полностью взята под контроль ВС РФ 3 июля.

Северодонецк (ЛНР) заминирован, именно по этой причине в городе невозможно наладить подачу электроэнергии. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «Отдельная проблема сегодня — с подачей электроэнергии. Я думаю, это растянется на три недели минимум. На сегодняшний день работают саперы над разминированием линии электропередач», — рассказал Николай Моргунов. По словам Моргунова, Северодонецк можно сравнить по степени минирования с Мариуполем. «Людей, которые остались жить в нашем городе, их никто не жалел со стороны Украины», — добавил Моргунов. Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Северодонецка. Город был освобожден российскими военными 25 июня в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Луганская Народная Республика полностью взята под контроль ВС РФ 3 июля.