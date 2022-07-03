ЛНР полностью освобождена, Киев обстрелял регионы РФ «Точками-У». Главное к вечеру 3 июля

03 июля 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Министерство обороны РФ сообщило, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля. Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов. Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Все 3 уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, сообщили в Минобороны. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала. Их заявления передает чешский телеканал СТ 24. Также Хеггер уточнил, что Чехия может помочь с обучением солдат. Также лидеры двух стран обсуждали помощь Словакии со стороны Чехии. Украинские боевики начали изготавливать системы сбрасывания дронов, работающие на батарейках от «вейпов». Об этом сообщает газета The Independent. Как рассказал украинский инженер Максим Шеремет, это происходит из-за отсутствия средств на покупку литиевых батарей и проблем с импортом товаров на Украину. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что военные РФ взяли под контроль Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба ВСУ. По их словам, продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.