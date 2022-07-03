Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Министерство обороны РФ сообщило, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 2 июля.
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Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов.
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Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Все 3 уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, сообщили в Минобороны.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ.
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Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала. Их заявления передает чешский телеканал СТ 24. Также Хеггер уточнил, что Чехия может помочь с обучением солдат. Также лидеры двух стран обсуждали помощь Словакии со стороны Чехии.
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Украинские боевики начали изготавливать системы сбрасывания дронов, работающие на батарейках от «вейпов». Об этом сообщает газета The Independent. Как рассказал украинский инженер Максим Шеремет, это происходит из-за отсутствия средств на покупку литиевых батарей и проблем с импортом товаров на Украину.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что военные РФ взяли под контроль Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба ВСУ. По их словам, продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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