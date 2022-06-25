ВС РФ освободили Северодонецк, ВСУ запустили ракеты по Херсону. Главное к вечеру 25 июня

25 июня 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Северодонецк освобожден Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северодонецк освобожден, Украинские солдаты и добровольцы в Артемовске, известном так же, как Бахмут, устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 25 июня. С территории захваченного украинскими националистами химическом комбината «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей. Промышленная зона и аэропорт Северодонецка полностью освобождены. Силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.

Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. Ранее ракеты такого типа украинская сторона запускала по Донецку. В результате обстрела погибло более 20 человек. Аналогичная ситуация была в Краматорске. Там погибло более 50 человек.

Украинское командование бросает своих солдат на произвол судьбы и не заботится об их жизнях, заявил пленный военнослужащий ВСУ в интервью корреспонденту URA.RU. Он отметил, что предварительных военно-полевых сборов бойцы не проходили, обращаться с оружием никто не учил.

Украину могут принять в Евросоюз в случае, если она решит территориальный конфликт. Однако Киев никогда не признает Крым российским и не согласится на автономность Донбасса, так как для Украины это является политическим самоубийством. Об этом сообщает политический аналитик, исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Киев готовит биологическую провокацию в Одессе, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, ВСУ попытаются подорвать кладбище погибших от чумы в XIX веке и обвинить в этом вооруженные силы РФ. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Северодонецк освобожден, Украинские солдаты и добровольцы в Артемовске, известном так же, как Бахмут, устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты «Точка-У» в небе над окраинами Херсона. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 25 июня. Киев готовит биологическую провокацию в Одессе, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, ВСУ попытаются подорвать кладбище погибших от чумы в XIX веке и обвинить в этом вооруженные силы РФ. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса.