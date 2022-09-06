06 сентября 2022

Мэр Перми готов обсуждать скандальную реформу на фоне протестов

Мэр Перми Алексей Демкин готов обсуждать повышение цен на проезд в городском транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Как только поступит экономическое обоснование, Алексей Демкин готов говорить о повышении цен на проезд Фото:

Глава Перми готов обсуждать тему увеличения тарифа на проезд в городских автобусах и трамваях. Для этого ему и депутатам думы в департаменте транспорта должны предоставить экономическое обоснование.

«Если расчетные показатели приведут нас к тому, что стоимость тарифа необходимо будет повышать, то мы безусловно начнем обсуждать этот вопрос с депутатами городской думы», — заявил Демкин в интервью 59.ru. Пока этот вопрос является преждевременным, отметил мэр.

По словам Демкина, пока власти анализируют результаты введения бескондукторной оплаты проезда и стараются снизить число «зайцев» в автобусах и трамваях. Он подчеркнул, что количество безбилетников не влияет на вопрос о повышении или неповышении тарифа.

В середине августа, как рассказывало URA.RU, выяснилось, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей. «Зайцев» становится больше, а наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин отвечал, что контролеры не могут ничего поделать — нарушители разбегаются, а контролер не в праве их задерживать. Против исчезновения кондукторов, повышения тарифа на проезд и других реформ выступает ряд активистов. 18 сентября они проведут протестный митинг. Акцию мэрия согласовала, но не в центре города.

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Глава Перми готов обсуждать тему увеличения тарифа на проезд в городских автобусах и трамваях. Для этого ему и депутатам думы в департаменте транспорта должны предоставить экономическое обоснование. «Если расчетные показатели приведут нас к тому, что стоимость тарифа необходимо будет повышать, то мы безусловно начнем обсуждать этот вопрос с депутатами городской думы», — заявил Демкин в интервью 59.ru. Пока этот вопрос является преждевременным, отметил мэр. По словам Демкина, пока власти анализируют результаты введения бескондукторной оплаты проезда и стараются снизить число «зайцев» в автобусах и трамваях. Он подчеркнул, что количество безбилетников не влияет на вопрос о повышении или неповышении тарифа. В середине августа, как рассказывало URA.RU, выяснилось, что безбилетники стали причиной неисполнения плана бюджетных доходов в части неналоговых платежей. «Зайцев» становится больше, а наиболее остро проблема стоит в транспорте, где нет кондукторов. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин отвечал, что контролеры не могут ничего поделать — нарушители разбегаются, а контролер не в праве их задерживать. Против исчезновения кондукторов, повышения тарифа на проезд и других реформ выступает ряд активистов. 18 сентября они проведут протестный митинг. Акцию мэрия согласовала, но не в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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