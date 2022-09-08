BV: Макрон ошибся, выдвигая ультиматумы Путину

08 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон поставил ультиматум Владимиру Путину Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон не в той «весовой категории», чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе. «Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — написал Бодрийе в статье Boulevard Voltaire. Правительство Макрона неправильно оценило соотношение сил России и Франции. Из-за этого антироссийские санкции не принесли желаемого эффекта, но ударили по экономике Франции. Франция и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. После этого Макрон неоднократно проводил переговоры с Путиным. Ранее французский лидер потребовал от России вывести войска с АЭС в Энергодаре, которую взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации. Также он выступал против требования России оплачивать российский газ рублями. После этого Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ. Страна готовится к полному отказу от поставок российского газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон не в той «весовой категории», чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе. «Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — написал Бодрийе в статье Boulevard Voltaire. Правительство Макрона неправильно оценило соотношение сил России и Франции. Из-за этого антироссийские санкции не принесли желаемого эффекта, но ударили по экономике Франции. Франция и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. После этого Макрон неоднократно проводил переговоры с Путиным. Ранее французский лидер потребовал от России вывести войска с АЭС в Энергодаре, которую взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации. Также он выступал против требования России оплачивать российский газ рублями. После этого Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ. Страна готовится к полному отказу от поставок российского газа.