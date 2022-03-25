Макрон выступил против решения Путина о новом порядке оплаты газа

26 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Франция не намерена соглашаться с требованием России об оплате поставок газа рублями. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. «Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим», — передает слова Эммануэля Макрона РИА «Новости». Глава Франции подчеркнул, что в контрактах с Россией утверждено, что европейские покупатели должны приобретать российский газ за евро. Потому, по словам Макрона, выполнение требования РФ платить за газ рублями невозможно. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. В Кремле заявили, что у Европы осталось четыре дня, чтобы согласиться на эти условия. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддержали соответствующее решение Путина. Санкции в отношении РФ Европа и США начали вводить жесткие санкции после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Путин отмечал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей. Ограничения ввели бы и без начала спецоперации, заявлял президент.